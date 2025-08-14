Скидки
«Будет очень сложно». Синнер — о сопернике по четвертьфиналу «Мастерса» в Цинциннати

«Будет очень сложно». Синнер — о сопернике по четвертьфиналу «Мастерса» в Цинциннати
Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Ещё не побеждал Оже-Альяссима. У нас была очень сложная игра в Цинциннати в 2019 году. Это был отличный поединок. У него большой потенциал. Будет очень сложно обыграть его, но, честно говоря, я с нетерпением жду встречу. Мне нравятся эти испытания, и я надеюсь достичь своего максимума. Если хочу обыграть его, то должен показать лучший теннис», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в четвёртом круге Синнер одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

