Янник Синнер повторил достижение «Большой тройки» на турнирах серии «Мастерс»

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер девятый раз подряд вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс». Он стал четвёртым игроком с 1990 года, которому удалось добиться данного результата. Синнер повторил достижение Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

В четвёртом круге Синнер одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Соперником итальянца в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати станет 25-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.