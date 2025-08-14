«Воспитала и поверила в меня». Циципас обратился к маме по случаю её дня рождения

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил с днём рождения свою маму, советскую и греческую теннисистку Юлию Сальникову. Вчера, 13 августа, ей исполнился 61 год.

«Привет настоящему MVP. Она воспитала и поверила в меня. Каким-то образом простила мне мои подростковые годы. С днём рождения, мама. Ты — то, к чему я стремлюсь, — и даже больше, чем просто топ-спин», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 29-летнему французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.