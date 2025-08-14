Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Воспитала и поверила в меня». Циципас обратился к маме по случаю её дня рождения

«Воспитала и поверила в меня». Циципас обратился к маме по случаю её дня рождения
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил с днём рождения свою маму, советскую и греческую теннисистку Юлию Сальникову. Вчера, 13 августа, ей исполнился 61 год.

«Привет настоящему MVP. Она воспитала и поверила в меня. Каким-то образом простила мне мои подростковые годы. С днём рождения, мама. Ты — то, к чему я стремлюсь, — и даже больше, чем просто топ-спин», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 29-летнему французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Материалы по теме
«Благодарен, что могу завершать матчи без дискомфорта». Циципас — о поражении в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android