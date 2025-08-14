Скидки
Агент Арины Соболенко: абсолютно нелепо, что она выступает без флага

Агент Стюарт Дюгвиг, представляющий интересы первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко, высказался о том, что теннисистка выступает на соревнованиях без флага своей страны.

«Не уверен, что могу говорить с политической точки зрения. Но выскажу своё мнение открыто. Думаю, в случае с Ариной это не самая идеальная ситуация. Два-три года назад это было большей проблемой. Сейчас, как мне кажется, люди понимают, что есть разделение между ней и политикой. Абсолютно нелепо, что рядом с её именем нет флага. То же самое касается российских игроков. Думать, что она связана с тем, что происходит, — абсурд. Она теннисистка. Мне кажется, прошло уже много времени, чтобы мы вернулись к прежнему.

Думаю, на Западе осознают, что Арина из Беларуси, но в то же время она спортсменка мирового уровня. И это огромная разница. Люди видят её как представительницу всего мира, глобальную звезду, а не как часть узкого восточноевропейского рынка. Уверен, нас ждёт большой успех», – сказал Стюарт Дюгвиг в интервью First & Red.

С февраля 2022 года российские и белорусские теннисисты не могут участвовать в соревнованиях под собственным флагом по политическим причинам.

