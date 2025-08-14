Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 14 августа

Сегодня, 14 августа, в Цинциннати (США) пройдёт восьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 4-й круг. Расписание на 14 августа

18:00. Лючия Бронцетти (Италия) — Кори Гауфф (США).

20:00. Жасмин Паолини (Италия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

22:00. Элла Зайдель (Германия) — Варвара Грачёва (Франция).

2:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.