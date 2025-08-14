Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о встрече с 10-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Это будет очень агрессивный матч, без сомнения. Мы две отличные теннисистки, провели много битв в прошлом, но все они были с улыбкой на лице. Уверена, что это будет отличный поединок. Ещё одна возможность продолжать работу над новыми действиями на корте, которые помогут мне стать лучше. Я с нетерпением жду этой игры», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в четвёртом круге соревнований Соболенко победила в двух сетах 42-го номера рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:1, 7:5.