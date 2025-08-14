«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 14 августа

Сегодня, 14 августа, и в ночь на 15 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей 4-й круг, 1/4 финала. 14-15 августа (время московское):

22:00. Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

23:30. Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия);

3:30. Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.