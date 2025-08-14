Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 14 августа

«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 14 августа
Комментарии

Сегодня, 14 августа, и в ночь на 15 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей 4-й круг, 1/4 финала. 14-15 августа (время московское):

  • 22:00. Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • 23:30. Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия);
  • 3:30. Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Сетка "Мастерса" в Цинциннати
Материалы по теме
Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android