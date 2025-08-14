«Возможно, у него форма СДВГ». Пивоварова — об игре Алькараса

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о манере игры пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса. Она предположила, по какой причине Карлос часто меняет тактику в матчах.

«Возможно, у Карлоса форма СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности. — Прим. «Чемпионата»): когда он не может делать одно и то же постоянно, ему становится скучно и нужно разнообразие», — заявила Пивоварова в эфире BB Tennis.

«С юниорами такое постоянно: предлагаешь поиграть кроссом справа, четыре-пять ударов, и бац — переводит, потому что ему захотелось», — добавил Турсунов.