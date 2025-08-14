Скидки
Теннис

«Совершенствуюсь в каждой игре». Соболенко оценила свои результаты в Цинциннати

Комментарии

Первая ракетка мира 27-летняя Арина Соболенко оценила своё выступление на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Белорусская теннисистка готовится выступить в четвертьфинале соревнований.

«Замечаю, что я совершенствуюсь в каждой игре. Как будто всё становится немного лучше по сравнению с предыдущим матчем. Глядя на это, могу сказать, что всё развивается в правильном направлении. По крайней мере, я так думаю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в четвёртом круге соревнований Соболенко победила в двух сетах 42-го номера рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:1, 7:5.

