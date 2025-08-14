Скидки
Арина Соболенко отказала другим теннисистам после снятия Димитрова с микста US Open — 2025

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от предложений других теннисистов выступить с ней в миксте после того, как её партнёр по турниру болгарин Григор Димитров получил травму и снялся с соревнований.

«Есть несколько парней, которые предлагали сыграть, но нет, вряд ли», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы.

