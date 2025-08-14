Скидки
Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой он снялся с матча со Зверевым в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём состоянии после матча с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась отказом россиянина из-за травмы — 5:7, 0:3.

Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 04:20 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
5 		0
7 		3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Честно говоря, впервые в карьере не доиграл матч. Ощущения, конечно, неприятные — зрители пришли посмотреть игру. Обычно, если не готов, на корт просто не выходишь, но дискомфорт появился прямо по ходу встречи: начала болеть спина. Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать за последние годы. Решил, что сейчас нет смысла бороться до конца — впереди «Большой шлем» и важно не усугубить ситуацию. Поэтому и принял решение остановиться», — рассказал Хачанов в интервью «Больше!».

За выход в 1/2 финала Зверев поспорит с победителем противостояния Бен Шелтон (США, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 26).

Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
