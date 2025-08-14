Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой он снялся с матча со Зверевым в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём состоянии после матча с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась отказом россиянина из-за травмы — 5:7, 0:3.
|1
|2
|3
|
|0
|
|3
«Честно говоря, впервые в карьере не доиграл матч. Ощущения, конечно, неприятные — зрители пришли посмотреть игру. Обычно, если не готов, на корт просто не выходишь, но дискомфорт появился прямо по ходу встречи: начала болеть спина. Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать за последние годы. Решил, что сейчас нет смысла бороться до конца — впереди «Большой шлем» и важно не усугубить ситуацию. Поэтому и принял решение остановиться», — рассказал Хачанов в интервью «Больше!».
За выход в 1/2 финала Зверев поспорит с победителем противостояния Бен Шелтон (США, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 26).
- 14 августа 2025
-
15:41
-
14:59
-
14:43
-
13:57
-
13:39
-
13:00
-
12:53
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:15
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
09:59
-
09:50
-
09:38
-
09:02
-
08:30
-
07:59
-
07:57
-
07:45
-
07:37
-
07:35
-
07:29
-
07:21
-
07:08
-
06:55
-
05:35
-
05:10
-
04:57
-
04:00
-
03:45
-
03:44
-
03:16