Карен Хачанов рассказал о травме, из-за которой он снялся с матча со Зверевым в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём состоянии после матча с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась отказом россиянина из-за травмы — 5:7, 0:3.

«Честно говоря, впервые в карьере не доиграл матч. Ощущения, конечно, неприятные — зрители пришли посмотреть игру. Обычно, если не готов, на корт просто не выходишь, но дискомфорт появился прямо по ходу встречи: начала болеть спина. Это та же травма, которая уже несколько раз давала о себе знать за последние годы. Решил, что сейчас нет смысла бороться до конца — впереди «Большой шлем» и важно не усугубить ситуацию. Поэтому и принял решение остановиться», — рассказал Хачанов в интервью «Больше!».

За выход в 1/2 финала Зверев поспорит с победителем противостояния Бен Шелтон (США, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 26).