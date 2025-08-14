«Перед матчболом меня трясло». Теренс Атман — о победе над Фрицем

136-я ракетка мира француз Теренс Атман прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. В 1/8 финала он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 3:6, 7:5, 6:3.
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
«Честно говоря, я не могу в это поверить. Перед матчболом меня трясло. Но потом мяч каким-то образом попал в корт, и я подумал: «Пожалуйста, не трогай его, давай. Дай мне это, пожалуйста». Я видел, что там был двойной отскок, после чего гейм, сет и матч. Не могу описать то, что испытал. Но я так счастлив», — сказал Атман после матча.
В следующем круге Атман встретится с датчанином Хольгером Руне. Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
- 14 августа 2025
-
15:57
-
15:41
-
14:59
-
14:43
-
13:57
-
13:39
-
13:00
-
12:53
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:15
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
09:59
-
09:50
-
09:38
-
09:02
-
08:30
-
07:59
-
07:57
-
07:45
-
07:37
-
07:35
-
07:29
-
07:21
-
07:08
-
06:55
-
05:35
-
05:10
-
04:57
-
04:00
-
03:45
-
03:44