«Перед матчболом меня трясло». Теренс Атман — о победе над Фрицем

136-я ракетка мира француз Теренс Атман прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. В 1/8 финала он обыграл четвёртую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

«Честно говоря, я не могу в это поверить. Перед матчболом меня трясло. Но потом мяч каким-то образом попал в корт, и я подумал: «Пожалуйста, не трогай его, давай. Дай мне это, пожалуйста». Я видел, что там был двойной отскок, после чего гейм, сет и матч. Не могу описать то, что испытал. Но я так счастлив», — сказал Атман после матча.

В следующем круге Атман встретится с датчанином Хольгером Руне. Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.