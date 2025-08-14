Александр Зверев обошёл Энди Роддика по количеству побед на турнирах категории «Мастерс»

Третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев одержал 158-ю победу в матчах на турнирах категории «Мастерса». По данному показателю он обошёл американского теннисиста Энди Роддика (157). Лидером по количеству победных поединков на «тысячниках» является серб Новак Джокович (414).

Сегодня, 14 августа, в четвёртом круге «Мастерса» в Цинциннати Зверев одолел 29-летнего российского спортсмена Карена Хачанова (12-й в рейтинге). Встреча завершилась отказом россиянина из-за травмы — 7:5, 3:0.

За выход в 1/2 финала Зверев поспорит с победителем противостояния Бен Шелтон (США, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 26).