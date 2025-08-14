«Её лучшие годы позади». Янчук — об участии Винус Уильямс на US Open — 2025

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об участии 45-летней американской теннисистки Винус Уильямс на US Open — 2025.

«Для болельщиков её участие интересно, я думаю, что зрители захотят посмотреть на великую теннисистку. Она добилась невероятных результатов, но её лучшие годы позади. Уильямс давно не добивалась больших результатов и уже вряд ли добьётся больших побед. Она играет сейчас для себя, и если ей всё ещё это приносит удовольствие, здоровье позволяет, то почему бы не играть», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее стало известно, что Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов престижного турнира в Нью-Йорке.