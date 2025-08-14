11-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 24-летнего аргентинца Франсиско Комесанью (71-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

«Получилось выиграть уверенно. Очень помогли кондиции. Вечером совсем другие условия. Для моего тенниса игра идёт намного легче, намного больше контроля, намного легче играть агрессивнее, мяч лучше сидит на ракетке. Не срываются приёмы, не срываются удары, когда тебе бьют сильно. Легче добавлять, условия помогли. Против Комесаньи нужно играть агрессивно, поддавливать. Он очень хорошо двигается и меняет ритм. У него хорошая подача, у меня достаточно хорошо получалось её принимать, атаковать с неё», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».