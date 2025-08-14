Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с Алькарасом в Цинциннати
11-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).
Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
«С прошлого матча на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться, нужно это всё закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка, и всё — брейк ушёл. С такими игроками нужно на протяжении четырёх часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Рублёв одолел 24-летнего аргентинца Франсиско Комесанью (71-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.
