Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с Алькарасом в Цинциннати

11-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«С прошлого матча на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться, нужно это всё закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка, и всё — брейк ушёл. С такими игроками нужно на протяжении четырёх часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Рублёв одолел 24-летнего аргентинца Франсиско Комесанью (71-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

