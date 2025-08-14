Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?

В эти дни в американском Цинциннати проходит престижный хардовый турнир категории «Мастерс». На данный момент известны почти все участники стадии 1/4 финала, среди которых россиянин Андрей Рублёв, а также первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в США.

Сегодня, 14 августа, матч 1/8 финала проведут Бен Шелтон (США) и Иржи Легечка (Чехия). Накануне их встреча так и не состоялась из-за дождя. Победитель в этой паре сыграет в четвертьфинале с Александром Зверевым (Германия). Андрею Рублёву в 1/4 финала предстоит выйти на корт против Карлоса Алькараса (Испания).