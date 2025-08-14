Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?

Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?
Андрей Рублёв
Комментарии

В эти дни в американском Цинциннати проходит престижный хардовый турнир категории «Мастерс». На данный момент известны почти все участники стадии 1/4 финала, среди которых россиянин Андрей Рублёв, а также первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в США.

Сегодня, 14 августа, матч 1/8 финала проведут Бен Шелтон (США) и Иржи Легечка (Чехия). Накануне их встреча так и не состоялась из-за дождя. Победитель в этой паре сыграет в четвертьфинале с Александром Зверевым (Германия). Андрею Рублёву в 1/4 финала предстоит выйти на корт против Карлоса Алькараса (Испания).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android