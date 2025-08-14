Видео: Александр Бублик посетил раздевалку «Зенита»

Казахстанский теннисист 27-я ракетка мира Александр Бублик посетил раздевалку санкт-петербургского «Зенита». Видео с визитом известного гостя из Гатчины опубликовала пресс-служба футбольного клуба в социальных сетях.

Бублик пообщался с некоторыми игроками, а затем с ним сфотографировался нападающий Густаво Мантуан.

Александр Бублик посетил матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» (3:0), в котором он нанёс символический стартовый удар. Ранее спортсмен в блиц-опросе высказался о реакции публики во время забитого гола в футболе и матчбола в теннисе. Он также сравнил другие особенности двух популярных видов спорта.