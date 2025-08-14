Скидки
Теннис

«Жирный, сырный, идеальный». Соболенко рассказала, какое блюдо выбирает в выходной день

Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла, что выбирает фастфуд в качестве еды в свой выходной день. Она также отметила, что днём предпочитает лёгкую пищу.

«Машины подают сигналы, и можно прям услышать Нью-Йорк. Здесь шумно. Моё главное желание в выходной день — это, конечно, бургер. Жирный, сырный, идеальный. Думаю, с самого детства они у меня были читмилом. В этом что-то есть культурное, на самом деле. Я не знаю никого, кто бы сказал: «О, я не люблю бургеры». Я такого человека просто не встречала.

Люблю, когда булочка мягкая, а котлета – сочная. Качество мяса, само собой, должно быть хорошим. Потом – много сыра, и чтобы всё это буквально таяло во рту, особенно в сочетании с картошкой фри.

Это определённо такая «после турнира» награда. Днём я ем что-то лёгкое, а вечером думаю: «Так, пришло время чизбургера». Всё зависит от того, насколько я голодна: две котлеты или три. Думаю, две достаточно. Иногда – три. Только никому не говорите (смеётся)» – сказала Соболенко в интервью на канале Unninterrupted в YouTube.

Соболенко принимает участие в турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Белоруска вышла в четвёртый круг турнира, где ей предстоит сыграть с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

