Арина Соболенко заявила, что страсть к шопингу стала её проблемой

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что в последние годы у неё появилась любовь к модной одежде. Она также заявила о проблемах в связи с желанием совершать покупки.

«За последние два-три года я увлеклась модой. Люблю шопинг и, думаю, это стало проблемой. Есть особое удовольствие в том, чтобы покупать что-то именно на улице, а не онлайн. Люблю, когда улицы узкие, уютные, идёшь и рассматриваешь. Сейчас я сильно подсела на один бренд — Hermes.

Но также люблю ювелирные изделия, когда всё уникально и, конечно, блестит. Всё дело в подаче, а дальше уже можно создавать любой образ», – сказала Соболенко в интервью на канале Unninterrupted в YouTube.

Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Там ей предстоит сыграть с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.