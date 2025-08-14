Кори Гауфф уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф одержала победу над итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Гауфф реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. Бронцетти выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с сильнейшей в матче между итальянской спортсменкой Жасмин Паолини и теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.