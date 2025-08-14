Скидки
Лючия Бронцетти — Кори Гауфф, результат матча 14 августа 2025, счет 0:2, 1/8 финала WTA-1000 Цинциннати

Кори Гауфф уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Кори Гауфф
Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф одержала победу над итальянской спортсменкой Лючией Бронцетти в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:2, 6:4.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 18:05 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Гауфф реализовала четыре брейк-пойнта из шести, выполнила шесть подач навылет и допустила три двойные ошибки. Бронцетти выполнила два эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с сильнейшей в матче между итальянской спортсменкой Жасмин Паолини и теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.

