Главная Теннис Новости

Арина Соболенко назвала ресторан, который всегда посещает в Нью-Йорке

Арина Соболенко
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, в какой ресторан всегда ходит, когда прилетает в Нью-Йорк (США). Спортсменка отдаёт предпочтение японской кухне.

«Кстати, о свежей рыбе… Ни одна поездка в Нью-Йорк не обходится без визита в Sushi Noz. У них рыба со всех концов Японии, каждый день её привозят самолётом сюда. Это моё любимое место, когда хочется омакасе: две звезды Мишлен и очень довольная я.

Мы всегда в разъездах, и всё иногда забывается очень быстро. Это хорошо, значит, много классных моментов. Поэтому считаю важным их запечатлеть, чтобы потом хоть на секунду вернуться в то мгновение и снова испытать радость. Нью-Йорк — город, полный энергии, сумасшедший, но в хорошем смысле», — сказала Соболенко в интервью на канале Unninterrupted в YouTube.

