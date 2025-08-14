Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — в топ-3 по выходам в четвертьфинал на «тысячниках» среди игроков до 22 лет

Гауфф — в топ-3 по выходам в четвертьфинал на «тысячниках» среди игроков до 22 лет
Кори Гауфф
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф вошла в топ-3 теннисисток до 22 лет по выходам в стадию 1/4 финала на турнирах WTA-1000 с момента введения формата (1990 год).

Сегодня, 14 августа, Гауфф переиграла итальянскую спортсменку Лючию Бронцетти в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:2, 6:4.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 18:05 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Лидером по этому показателю является Мартина Хингис, у которой 39 выходов в четвертьфинал. На втором месте — россиянка Мария Шарапова, вышедшая в четвертьфинал 20 раз. Четвёртая в рейтинге — Серена Уильямс (18), а пятая — Светлана Кузнецова (17).

В следующем круге турнира в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с сильнейшей в матче между итальянской спортсменкой Жасмин Паолини и теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.

Материалы по теме
Кори Гауфф уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android