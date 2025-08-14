Гауфф — в топ-3 по выходам в четвертьфинал на «тысячниках» среди игроков до 22 лет

Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф вошла в топ-3 теннисисток до 22 лет по выходам в стадию 1/4 финала на турнирах WTA-1000 с момента введения формата (1990 год).

Сегодня, 14 августа, Гауфф переиграла итальянскую спортсменку Лючию Бронцетти в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:2, 6:4.

Лидером по этому показателю является Мартина Хингис, у которой 39 выходов в четвертьфинал. На втором месте — россиянка Мария Шарапова, вышедшая в четвертьфинал 20 раз. Четвёртая в рейтинге — Серена Уильямс (18), а пятая — Светлана Кузнецова (17).

В следующем круге турнира в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с сильнейшей в матче между итальянской спортсменкой Жасмин Паолини и теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.