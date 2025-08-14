Гауфф — в топ-3 по выходам в четвертьфинал на «тысячниках» среди игроков до 22 лет
Поделиться
Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф вошла в топ-3 теннисисток до 22 лет по выходам в стадию 1/4 финала на турнирах WTA-1000 с момента введения формата (1990 год).
Сегодня, 14 августа, Гауфф переиграла итальянскую спортсменку Лючию Бронцетти в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:2, 6:4.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 18:05 МСК
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Лидером по этому показателю является Мартина Хингис, у которой 39 выходов в четвертьфинал. На втором месте — россиянка Мария Шарапова, вышедшая в четвертьфинал 20 раз. Четвёртая в рейтинге — Серена Уильямс (18), а пятая — Светлана Кузнецова (17).
В следующем круге турнира в Цинциннати Кори Гауфф сыграет с сильнейшей в матче между итальянской спортсменкой Жасмин Паолини и теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
18:38
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
17:21
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:32
-
15:57
-
15:41
-
14:59
-
14:43
-
13:57
-
13:39
-
13:00
-
12:53
-
12:00
-
11:53
-
11:44
-
11:15
-
10:59
-
10:50
-
10:39
-
09:59
-
09:50
-
09:38
-
09:02
-
08:30
-
07:59
-
07:57