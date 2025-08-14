Скидки
Кори Гауфф прокомментировала победу над Бронцетти в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Вторая ракетка мира из США Кори Гауфф высказалась по поводу победы над итальянкой Лючией Бронцетти в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Она также дала характеристику мячам, которыми играют теннисисты на соревнованиях.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 18:05 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я играла агрессивно. Может быть, в некоторых геймах была чуть пассивнее, однако это сложно — мячи очень лёгкие, они далеко летят. Старалась держать ситуацию под контролем, но при этом играть агрессивно. Думаю, хорошо справилась. У меня были шансы в паре геймов — пару мячей упустила, однако сделала выводы и смогла довести матч до конца», — сказала Гауфф в интервью на корте.

В следующем круге Гауфф сразится с сильнейшей в матче между итальянской спортсменкой Жасмин Паолини и теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.

