ATP дополнительно выплатит игрокам $ 18,3 млн призовых за участие в «Мастерсах» в 2024-м

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) дополнительно распределит между игроками-участниками «Мастерсов» в 2024 году $ 18,3 млн. Об этом сообщил Tennis Channel.

Согласно плану, распределение призовых состоится на основе результатов девяти престижных турниров серии и в соответствии с результатами её участников. Теннисисты за турниры прошлого года получат на $ 6,6 млн больше, нежели в 2023-м. Общая сумма выплат же составила рекордные $ 261 млн.

Ранее группа ведущих игроков высказалась за увеличение призовых в мужских и женских соревнованиях. Спортсмены также просили об увеличении собственного влияния.