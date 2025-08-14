Скидки
Итальянский тренер заявил, что Синнер и Алькарас могут вновь сыграть в финале ТБШ

Карлос Алькарас и Янник Синнер
Итальянский тренер Винченцо Сантопарде высказался о возможных финалистах Открытого чемпионата США — 2025. Он заявил, что первая и вторая строчки рейтинга Карлос Алькарас и Янник Синнер могут вновь сойтись в решающем матче.

— Стоит ли ожидать финал Синнер — Алькарас на US Open или возможны сюрпризы? Если да, то от кого?
— Синнер и Алькарас действительно на шаг впереди остальных. Логичнее всего прогнозировать финал между ними, особенно когда речь идёт о турнирах «Большого шлема», где играют до трёх побед в пяти сетах. Но всегда возможен небольшой сбой с их стороны — они же не роботы. Можно вспомнить Фрица, который в прошлом году хорошо выступил дома, или Шелтона, выигравшего в Торонто, у которого есть шансы пройти далеко. Они могут доставить проблемы. Однако всё же Синнер и Алькарас — на уровень выше, поэтому с точки зрения процентов легко предсказать их встречу в финале, — приводит слова Санто­падре OA Sport.

