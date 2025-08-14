Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — Барбора Крейчикова, результат матча 14 августа 2025, счет 2:0, 1/8 финала WTA-1000 Цинциннати

Паолини обыграла Крейчикову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
Жасмин Паолини
Комментарии

Представительница Италии девятая ракетка мира Жасмин Паолини обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (80-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:1, 6:2. Во втором гейме Крейчикова брала медицинский тайм-аут из-за проблем со стопой.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Паолини реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Крейчикова подала три эйса и допустила девять двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет со второй ракеткой мира из США Кори Гауфф.

Материалы по теме
Кори Гауфф прокомментировала победу над Бронцетти в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android