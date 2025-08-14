Паолини обыграла Крейчикову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
Представительница Италии девятая ракетка мира Жасмин Паолини обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (80-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати. Счёт — 6:1, 6:2. Во втором гейме Крейчикова брала медицинский тайм-аут из-за проблем со стопой.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Паолини реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила одну двойную ошибку. Крейчикова подала три эйса и допустила девять двойных ошибок.
В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Жасмин Паолини сыграет со второй ракеткой мира из США Кори Гауфф.
