Жасмин Паолини рассказала, как справляется с жарой в Цинциннати

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о погодных условиях, в которых спортсменам приходится играть на турнире в Цинциннати. После матча 1/8 финала с Барбарой Крейчиковой она рассказала, как спасается от 30-градусной жары во время встреч на открытом корте под солнцем.

— Как ты справляешься с такой жарой?

— Во время каждого перерыва я беру сосиску со льдом (полотенце), — сказала Паолини в интервью на корте.

Паолини одолела Крейчикову (80-я строчка рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Во втором гейме Крейчикова брала медицинский тайм-аут из-за проблем со стопой. В четвертьфинале соревнований в Цинциннати итальянка сыграет со второй ракеткой мира из США Кори Гауфф.