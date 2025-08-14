Жасмин Паолини рассказала, как справляется с жарой в Цинциннати
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о погодных условиях, в которых спортсменам приходится играть на турнире в Цинциннати. После матча 1/8 финала с Барбарой Крейчиковой она рассказала, как спасается от 30-градусной жары во время встреч на открытом корте под солнцем.
— Как ты справляешься с такой жарой?
— Во время каждого перерыва я беру сосиску со льдом (полотенце), — сказала Паолини в интервью на корте.
Паолини одолела Крейчикову (80-я строчка рейтинга) со счётом 6:1, 6:2. Во втором гейме Крейчикова брала медицинский тайм-аут из-за проблем со стопой. В четвертьфинале соревнований в Цинциннати итальянка сыграет со второй ракеткой мира из США Кори Гауфф.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
