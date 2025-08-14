«Первые три раунда — разогрев». Лайович — о шансах Новака Джоковича на победу на US Open

Сербский теннисист Душан Лайович высказал своё мнение о шансах титулованного соотечественника Новака Джоковича выиграть 25-й титул «Большого шлема» на US Open — 2025. Он также ответил на вопрос о физической форме серба, учитывая то, что он пропустил несколько турниров до соревнований в Нью-Йорке.

«Для 97% остальных теннисистов я бы сказал так: да, это негативно повлияет, но для Новака — нет. У него уже было подобное ранее в карьере, может быть, не сейчас, однако перед Австралией он долго не выступал на турнирах. Это был перерыв в полтора месяца, а возможно, и дольше, чем сейчас.

Если быть честным, для него первые три раунда на ТБШ в основном являются разогревом. Если посмотреть статистику и историю, это как подготовительный турнир, который другие получают в Цинциннати и Торонто или где-то ещё.

Самое большое препятствие для Новака в этом году на «Шлемах» — физическая форма. Мы все это видели. Если ему удастся выдержать физическую нагрузку и играть несколько матчей подряд с игроками топ-10, а сейчас его сетка именно такая, то он является фаворитом, как Синнер и Алькарас. Синнер на Уимблдоне показал, что умеет справляться с тяжёлым поражением на «Ролан Гаррос», так он приобрёл ещё один уровень уверенности. Алькарас и Синнер физически немного впереди, но когда Новак играет на максимуме своих возможностей, то он непобедим. Хотелось бы, чтобы он был готов на протяжении всего матча, тогда мы увидим, на каком месте находится человек в 38 лет в матчах с гораздо более молодыми», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.