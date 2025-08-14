Скидки
Душан Лайович ответил на вопрос, потерял ли Джокович авторитет в глазах соперников

Сербский теннисист Душан Лайович высказался по поводу результатов соотечественника Новака Джоковича. Он ответил на вопрос, потерял ли авторитет 24-кратный победитель ТБШ среди более молодых соперников по рейтингу.

Джоковичу в этом году исполнилось 38 лет. Он будет выступать на Открытом чемпионате США — 2025 без игровой практики на протяжении полутора месяцев.

«Конечно, такое происходит. Игроки видят, что имеют больше шансов против него, ощущают, что он уже не так доминирует, как раньше. С другой стороны, Новак сосредоточивает внимание на своём теле и на том, чтобы быть физически готовым, а не на том, чтобы чувствовать мяч в первых же матчах или показывать соперникам, что он всё ещё в деле. Нелегко выйти на корт после перерыва в полтора месяца [на US Open — 2025], однако в этом случае для Новака важнее быть физически готовым к концу турнира, а не к его началу», — приводит слова Лайовича Sportklub.rs.

«Первые три раунда — разогрев». Лайович — о шансах Новака Джоковича на победу на US Open
