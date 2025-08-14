Скидки
Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 14 августа 2025, счет 2:0, 1/8 финала Мастерса в Цинциннати

Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошёл в полуфинал Цинциннати
Янник Синнер
Комментарии

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер уверенно обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (28-я строчка рейтинга) в поединке 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:0, 6:2.

Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Синнер реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных, допустил две двойные ошибки и выполнил две подачи навылет. Оже-Альяссим допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт.

В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот матч начнётся не ранее 3:30 мск 15 августа.

