Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошёл в полуфинал Цинциннати
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер уверенно обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (28-я строчка рейтинга) в поединке 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:0, 6:2.
Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч длился 1 час 14 минут. За это время Синнер реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных, допустил две двойные ошибки и выполнил две подачи навылет. Оже-Альяссим допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт.
В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот матч начнётся не ранее 3:30 мск 15 августа.
