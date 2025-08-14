Анна Калинская раскритиковала расписание матчей на «тысячнике» в Цинциннати

Российская теннисистка 34-я ракетка мира Анна Калинская подвергла критике расписание поединков на турнире WTA-1000 в американском Цинциннати. Она подчеркнула, что не успевает восстанавливаться между матчами, и заявила о несправедливости.
«Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После моего матча с Екатериной Александровой я вернулась домой с арены в 2:40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспав, приехала на арену на тренировку. А потом мне ставят матч на 11 утра следующего дня. Как организаторы и WTA ожидают, что я успею восстановиться и постоянно буду перестраивать свой режим сна, который является одним из самых важных аспектов восстановления? Кажется, это немного несправедливо», — написала Калинская в социальных сетях.
15 августа Анна Калинская сыграет в 1/4 финала с Игой Швёнтек из Польши.
