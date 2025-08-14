Синнер стал пятым игроком в мире, который одержал 25 побед подряд на харде

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал 25-ю подряд победу на хардовом покрытии и стал пятым теннисистом в мире по этому показателю.

Больше всего победная серия длилась у Роджера Федерера — 56 выигранных матчей. Следом в рейтинге расположились Новак Джокович (35 побед), Энди Маррей (28) и Рафаэль Надаль (26).

Сегодня, 14 августа, Янник Синнер был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Итальянец отдал сопернику два сета.

В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот поединок начнётся не ранее 3:30 мск 15 августа.