Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер стал пятым игроком в мире, который одержал 25 побед подряд на харде

Синнер стал пятым игроком в мире, который одержал 25 побед подряд на харде
Янник Синнер
Комментарии

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал 25-ю подряд победу на хардовом покрытии и стал пятым теннисистом в мире по этому показателю.

Больше всего победная серия длилась у Роджера Федерера — 56 выигранных матчей. Следом в рейтинге расположились Новак Джокович (35 побед), Энди Маррей (28) и Рафаэль Надаль (26).

Сегодня, 14 августа, Янник Синнер был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Итальянец отдал сопернику два сета.

Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот поединок начнётся не ранее 3:30 мск 15 августа.

Материалы по теме
Итальянский тренер заявил, что Синнер и Алькарас могут вновь сыграть в финале ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android