Синнер стал пятым игроком в мире, который одержал 25 побед подряд на харде
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер одержал 25-ю подряд победу на хардовом покрытии и стал пятым теннисистом в мире по этому показателю.
Больше всего победная серия длилась у Роджера Федерера — 56 выигранных матчей. Следом в рейтинге расположились Новак Джокович (35 побед), Энди Маррей (28) и Рафаэль Надаль (26).
Сегодня, 14 августа, Янник Синнер был сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/4 финала турнира в Цинциннати. Итальянец отдал сопернику два сета.
Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот поединок начнётся не ранее 3:30 мск 15 августа.
