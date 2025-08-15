Скидки
«Показываю отличный теннис». Синнер дал комментарий после выхода в полуфинал Цинциннати

Янник Синнер
Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу победы в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати. Сегодня, 14 августа, он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.

Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Чувствую, что каждый поединок бывает разным. Даже если ты играешь несколько раз в году против одного и того же соперника, матч всё равно отличается. Сегодня я чувствовал, что очень-очень хорошо принимаю подачу. Думаю, это был ключевой момент, который придал мне уверенность. Во втором сете у меня произошёл небольшой спад, когда он [Феликс Оже-Альяссим] сделал брейк. Это могло бы быть переломом, но я рад, что смог довольно рано вернуть брейк.

С ним очень сложно играть. Он настолько трудный соперник, потому что у него отличная подача, он хорошо двигается, физически находится в потрясающей форме. Форхенд у него тоже очень сильный. Мы подготовились наилучшим образом, в том числе тактически. Сегодня я чувствовал, что показываю отличный теннис», — сказал Синнер в интервью на корте.

В полуфинале Синнер сразится с сильнейшим в паре Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

