«Показываю отличный теннис». Синнер дал комментарий после выхода в полуфинал Цинциннати

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу победы в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати. Сегодня, 14 августа, он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.
«Чувствую, что каждый поединок бывает разным. Даже если ты играешь несколько раз в году против одного и того же соперника, матч всё равно отличается. Сегодня я чувствовал, что очень-очень хорошо принимаю подачу. Думаю, это был ключевой момент, который придал мне уверенность. Во втором сете у меня произошёл небольшой спад, когда он [Феликс Оже-Альяссим] сделал брейк. Это могло бы быть переломом, но я рад, что смог довольно рано вернуть брейк.
С ним очень сложно играть. Он настолько трудный соперник, потому что у него отличная подача, он хорошо двигается, физически находится в потрясающей форме. Форхенд у него тоже очень сильный. Мы подготовились наилучшим образом, в том числе тактически. Сегодня я чувствовал, что показываю отличный теннис», — сказал Синнер в интервью на корте.
В полуфинале Синнер сразится с сильнейшим в паре Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания).
