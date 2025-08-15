Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по числу полуфиналов на «Мастерсах»

Янник Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по числу полуфиналов на «Мастерсах»
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 12-й полуфинал на «Мастерсах» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с болгарином Григором Димитровым и сербом Милошем Раоничем.

Лидером по числу полуфиналов на турнирах этой категории является сербский спортсмен Новак Джокович, у которого 79 встреч на стадии 1/2 финала. У Александра Зверева (Германия) — 16, у Даниила Медведева (Россия) — 15.

Отметим, испанец Карлос Алькарас пока 11 раз вышел в полуфинал, но завтра проведёт матч 1/4 финала с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и может сравняться с Янником Синнером.

Вчера, 14 августа, Синнер в 1/4 финала турнира в Цинциннати одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

Материалы по теме
«Показываю отличный теннис». Синнер дал комментарий после выхода в полуфинал Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android