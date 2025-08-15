Янник Синнер сравнялся с Димитровым и Раоничем по числу полуфиналов на «Мастерсах»

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 12-й полуфинал на «Мастерсах» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с болгарином Григором Димитровым и сербом Милошем Раоничем.

Лидером по числу полуфиналов на турнирах этой категории является сербский спортсмен Новак Джокович, у которого 79 встреч на стадии 1/2 финала. У Александра Зверева (Германия) — 16, у Даниила Медведева (Россия) — 15.

Отметим, испанец Карлос Алькарас пока 11 раз вышел в полуфинал, но завтра проведёт матч 1/4 финала с российским теннисистом 11-й ракеткой мира Андреем Рублёвым и может сравняться с Янником Синнером.

Вчера, 14 августа, Синнер в 1/4 финала турнира в Цинциннати одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.