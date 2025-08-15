Арина Соболенко и Андрей Рублёв провели совместную тренировку

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и российский теннисист Андрей Рублёв (11-я строчка рейтинга) провели совместную тренировку в Цинциннати. Видео в социальных сетях опубликовала пресс-служба престижных соревнований в США.

Оба теннисиста сегодня, 15 августа, проведут очередные матчи на хардовом покрытии в Цинциннати. Андрей Рублёв в 1/4 финала сразится со второй ракеткой мира представителем Испании Карлосом Алькарасом, а Арина Соболенко на этой же стадии сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Ранее Рублёв удивился отсутствию выходного в его графике между матчами третьего и четвёртого кругов турнира.