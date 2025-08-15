Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся со Зверевым
Поделиться
Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). Во третьем круге он победил 23-летнего чеха Иржи Легечку (26-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Цинциннати (м). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 00:30 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету чеха шесть эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
За выход в 1/2 финала Шелтон поспорит с 28-летним представителем Германии, третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Материалы по теме
Главные победы россиян в большом теннисе:
Комментарии
- 15 августа 2025
-
02:07
-
00:33
-
00:22
-
00:09
- 14 августа 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:26
-
22:40
-
22:26
-
22:18
-
21:42
-
21:21
-
20:47
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
18:38
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
17:21
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:32
-
15:57
-
15:41
-
14:59
-
14:43
-
13:57
-
13:39
-
13:00
-
12:53
-
12:00