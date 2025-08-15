Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся со Зверевым

Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). Во третьем круге он победил 23-летнего чеха Иржи Легечку (26-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету чеха шесть эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в 1/2 финала Шелтон поспорит с 28-летним представителем Германии, третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

