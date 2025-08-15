Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Иржи Легечка, результат матча 15 августа 2025, счёт 2:0, 4-й круг Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

Бен Шелтон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся со Зверевым
Комментарии

Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). Во третьем круге он победил 23-летнего чеха Иржи Легечку (26-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Цинциннати (м). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 00:30 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Шелтон восемь раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету чеха шесть эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в 1/2 финала Шелтон поспорит с 28-летним представителем Германии, третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Рублёв удивился отсутствию выходного перед матчем с Комесаньей на турнире в Цинциннати

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android