Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова – Магда Линетт, результат матча 15 августа 2025, счёт 2:0, 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Кудерметова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Линетт три подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Кудерметова встретится с француженкой Варварой Грачёвой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android