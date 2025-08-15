Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Магда Линетт
М. Линетт
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Кудерметова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Линетт три подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге Кудерметова встретится с француженкой Варварой Грачёвой.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
