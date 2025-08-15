Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Кудерметова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Линетт три подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Кудерметова встретится с француженкой Варварой Грачёвой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.