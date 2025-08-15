Скидки
«Пристегните ремни». Анастасия Потапова выложила фото в преддверии турнира в Кливленде

«Пристегните ремни». Анастасия Потапова выложила фото в преддверии турнира в Кливленде
45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала пост в своём телеграм-канале, где анонсировала своё участие в турнире WTA-250 в американском Кливленде.

На фото Потапова сидит за рулём автомобиля. Волосы россиянки собраны в конский хвост. На ней белая майка со стразами фирмы Miu Miu и чёрные лосины. Свой образ теннисистка дополнила голубой сумкой Chanel. На левой руке у Потаповой два браслета от Cartier.

«Пристегните ремни безопасности, следующая остановка — Кливленд!», — подписала фотографию Потапова.

Соревнования в Кливленде пройдут с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд хардового турнира составляет чуть более $ 275 тыс. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Маккартни Кесслер, в прошлогоднем финале обыгравшая бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майю в трёх сетах — 1:6, 6:1, 7:5.

