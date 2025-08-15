Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина повторила редчайшее достижение Швёнтек по камбэкам на WTA-1000 и ТБШ

Рыбакина повторила редчайшее достижение Швёнтек по камбэкам на WTA-1000 и ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

С 1990 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина является всего лишь второй спортсменкой из первой десятки WTA, которой удалось одержать три победы после отставания по сетам на пути к четвертьфиналу на турнирах «Большого шлема» или соревнованиях категории WTA-1000. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

По информации источника, ранее подобное получилось только у польской теннисистки Иги Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан‑Уэллсе в 2022 году. При этом данное статистическое достижение не учитывает случаи снятия соперниц.

Напомним, на пути к четвертьфиналу, где Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, Елена одолела мексиканку Ренату Сарасуа (4:6, 6:0, 7:5), бельгийку Элисе Мертенс (4:6, 6:3, 7:5), а также американку Мэдисон Киз (6:7, 6:4, 6:2).

Материалы по теме
Только двое опережают Рыбакину по проценту побед против соперниц из топ‑10 на «тысячниках»

Теннисист с наибольшим числом трофеев:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android