Рыбакина повторила редчайшее достижение Швёнтек по камбэкам на WTA-1000 и ТБШ

С 1990 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина является всего лишь второй спортсменкой из первой десятки WTA, которой удалось одержать три победы после отставания по сетам на пути к четвертьфиналу на турнирах «Большого шлема» или соревнованиях категории WTA-1000. Об этом сообщает Opta Ace в соцсети X.
По информации источника, ранее подобное получилось только у польской теннисистки Иги Швёнтек на турнире WTA-1000 в Индиан‑Уэллсе в 2022 году. При этом данное статистическое достижение не учитывает случаи снятия соперниц.
Напомним, на пути к четвертьфиналу, где Рыбакина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, Елена одолела мексиканку Ренату Сарасуа (4:6, 6:0, 7:5), бельгийку Элисе Мертенс (4:6, 6:3, 7:5), а также американку Мэдисон Киз (6:7, 6:4, 6:2).
