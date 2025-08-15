Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Цинциннати

На турнире в Цинциннати (США) в женском одиночном разряде определились все четвертьфинальные пары.

WTA-1000, Цинциннати, четвертьфинальные пары.

Ига Швёнтек (Польша) – Анна Калинская (Россия)

Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан)

Варвара Грачёва (Франция) – Вероника Кудерметова (Россия)

Жасмин Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. Действующим победителем турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.