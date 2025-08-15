Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Цинциннати

Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии

На турнире в Цинциннати (США) в женском одиночном разряде определились все четвертьфинальные пары.

WTA-1000, Цинциннати, четвертьфинальные пары.

Ига Швёнтек (Польша) – Анна Калинская (Россия)
Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан)
Варвара Грачёва (Франция) – Вероника Кудерметова (Россия)
Жасмин Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. Действующим победителем турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

Материалы по теме
Калинская сразится со Швёнтек в Цинциннати. Год назад Ига проиграла ей, будучи 1-й в мире
Калинская сразится со Швёнтек в Цинциннати. Год назад Ига проиграла ей, будучи 1-й в мире
Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android