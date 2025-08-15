Скидки
Теннис

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 14 на 15 августа у женщин

В ночь с 14 на 15 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи четвёртого круга (1/8 финала). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 4-й круг. Результаты 14-15 августа:

Лючия Бронцетти (Италия) — Кори Гауфф (США, 2) — 0:2 (2:6, 4:6);
Жасмин Паолини (Италия, 7) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 2:0 (6:1, 6:2);
Элла Зайдель (Германия, Q) — Варвара Грачёва (Франция, Q) — 1:2 (6:2, 1:6, 1:6);
Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша, 31) — 2:0 (6:4, 6:3).

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати (ж)
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати (ж)

Видео: Рублёв, Хачанов, Павлюченкова, Кудерметова пробуют краба

Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати
