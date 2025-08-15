Хольгер Руне проиграл 136-й ракетке мира в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

136-я ракетка мира из Франции Теренс Атман неожиданно обыграл теннисиста из Дании Хольгера Руне (девятая строчка рейтинга) в поединке 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Атман выполнил пять подач навылет, совершил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных. Руне подал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале престижных соревнований на харде Теренс Атман сразится с действующим победителем турнира, первой ракеткой мира Янником Синнером (Италия).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.