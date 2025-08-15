Скидки
Хольгер Руне проиграл 136-й ракетке мира в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

136-я ракетка мира из Франции Теренс Атман неожиданно обыграл теннисиста из Дании Хольгера Руне (девятая строчка рейтинга) в поединке 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:3.

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 04:10 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Атман выполнил пять подач навылет, совершил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных. Руне подал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале престижных соревнований на харде Теренс Атман сразится с действующим победителем турнира, первой ракеткой мира Янником Синнером (Италия).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
