Хольгер Руне проиграл 136-й ракетке мира в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
136-я ракетка мира из Франции Теренс Атман неожиданно обыграл теннисиста из Дании Хольгера Руне (девятая строчка рейтинга) в поединке 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:3.
Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 04:10 МСК
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Хольгер Руне
Х. Руне
Матч длился 1 час 14 минут. За это время Атман выполнил пять подач навылет, совершил две двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 возможных. Руне подал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале престижных соревнований на харде Теренс Атман сразится с действующим победителем турнира, первой ракеткой мира Янником Синнером (Италия).
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2025
-
05:22
-
05:21
-
04:42
-
04:16
-
03:58
-
03:47
-
02:07
-
00:33
-
00:22
-
00:09
- 14 августа 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:26
-
22:40
-
22:26
-
22:18
-
21:42
-
21:21
-
20:47
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
18:38
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
17:21
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:32
-
15:57
-
15:41
-
14:59