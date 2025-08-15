Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 14 на 15 августа у мужчин

В ночь с 14 на 15 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 4-й круг, 1/4 финала. 14-15 августа (время московское):

  • Бен Шелтон (США, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 22) — 6:4, 6:4;
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — 6:0, 6:2;
  • Теренс Атман (Франция, Q) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 6:2, 6:3.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).

