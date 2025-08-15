«Собой очень горжусь». Вероника Кудерметова — о выходе в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над спортсменкой из Польши Магдой Линетт (6:4, 6:3) в четвёртом круге турнира в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Магда Линетт
М. Линетт
«Думаю, это просто мой настрой. Стараюсь получать удовольствие от тенниса. Последние несколько недель собой очень горжусь», — приводит слова Кудерметовой FLM.
В четвертьфинале Вероника Кудерметова встретится с Варварой Грачёвой, представляющей Францию.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
