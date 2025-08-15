«Собой очень горжусь». Вероника Кудерметова — о выходе в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над спортсменкой из Польши Магдой Линетт (6:4, 6:3) в четвёртом круге турнира в Цинциннати (США).

«Думаю, это просто мой настрой. Стараюсь получать удовольствие от тенниса. Последние несколько недель собой очень горжусь», — приводит слова Кудерметовой FLM.

В четвертьфинале Вероника Кудерметова встретится с Варварой Грачёвой, представляющей Францию.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.