Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Собой очень горжусь». Вероника Кудерметова — о выходе в 1/4 финала турнира в Цинциннати

«Собой очень горжусь». Вероника Кудерметова — о выходе в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над спортсменкой из Польши Магдой Линетт (6:4, 6:3) в четвёртом круге турнира в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 02:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

«Думаю, это просто мой настрой. Стараюсь получать удовольствие от тенниса. Последние несколько недель собой очень горжусь», — приводит слова Кудерметовой FLM.

В четвертьфинале Вероника Кудерметова встретится с Варварой Грачёвой, представляющей Францию.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android