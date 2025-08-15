Кудерметова — в 1/4 финала «тысячника», «Шахтёр» вылетел из Лиги Европы. Главное к утру
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, «Шахтёр» вылетели из Лиги Европы на отборочной стадии, «Пари НН» обыграл «Ростов» в матче Фонбет Кубка России с двумя удалениями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
- «Шахтёр» вылетел из отбора Лиги Европы, по пенальти уступив команде экс-тренера «Спартака».
- «Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России, южане доигрывали встречу вдевятером.
- АЕК Николича победил «Арис» в ЛК, забив дважды в овертайме. Кокорин вышел на замену.
- «Спартак» предложил более € 5 млн за защитника Кёна из «Галатасарая» — Терзи.
- ЦСКА предложил € 12 млн за полузащитника «Фиорентины» Бельтрана — источник.
- Кубок России — 2025/2026 по футболу: таблица групп после 2-го тура Пути РПЛ.
- «Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за € 70 млн — Globo.
- «МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL.
- Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошёл в полуфинал Цинциннати.
- Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Цинциннати.
- Конор Макгрегор исключён из ростера бойцов UFC.
Материалы по теме
Комментарии