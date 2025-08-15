Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

15 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, Лига Европы, Лига конференций, теннис

Кудерметова — в 1/4 финала «тысячника», «Шахтёр» вылетел из Лиги Европы. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, «Шахтёр» вылетели из Лиги Европы на отборочной стадии, «Пари НН» обыграл «Ростов» в матче Фонбет Кубка России с двумя удалениями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кудерметова обыграла Линетт и встретится с Грачёвой в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
  2. «Шахтёр» вылетел из отбора Лиги Европы, по пенальти уступив команде экс-тренера «Спартака».
  3. «Пари НН» победил «Ростов» в матче Кубка России, южане доигрывали встречу вдевятером.
  4. АЕК Николича победил «Арис» в ЛК, забив дважды в овертайме. Кокорин вышел на замену.
  5. «Спартак» предложил более € 5 млн за защитника Кёна из «Галатасарая» — Терзи.
  6. ЦСКА предложил € 12 млн за полузащитника «Фиорентины» Бельтрана — источник.
  7. Кубок России — 2025/2026 по футболу: таблица групп после 2-го тура Пути РПЛ.
  8. «Манчестер Сити» отказался продавать Савио в «Тоттенхэм» за € 70 млн — Globo.
  9. «МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL.
  10. Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошёл в полуфинал Цинциннати.
  11. Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-1000 в Цинциннати.
  12. Конор Макгрегор исключён из ростера бойцов UFC.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: старт сезона в Англии, Испании и Франции, теннис и предсезонка КХЛ
Топ-матчи пятницы: старт сезона в Англии, Испании и Франции, теннис и предсезонка КХЛ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android