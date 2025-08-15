Кудерметова — в 1/4 финала «тысячника», «Шахтёр» вылетел из Лиги Европы. Главное к утру

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати, «Шахтёр» вылетели из Лиги Европы на отборочной стадии, «Пари НН» обыграл «Ростов» в матче Фонбет Кубка России с двумя удалениями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».