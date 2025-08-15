Синнер стал самым молодым игроком после Джоковича с 25 и более победами на харде подряд

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком после серба Новака Джоковича, которому удалось одержать 25 и более побед на харде подряд. В матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.
Янник Синнер добился этого результата в возрасте 23 лет и 356 дней. 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович, который является самым молодым теннисистом с 25 и более победами подряд на хардовом покрытии, продемонстрировал этот результат в возрасте 23 лет и 306 дней в 2011 году.
В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с французом Теренсом Атманом, который в своём четвертьфинальном матче был сильнее норвежского теннисиста Хольгера Руне (6:2, 6:3).
