Синнер стал самым молодым игроком после Джоковича с 25 и более победами на харде подряд

Аудио-версия:
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком после серба Новака Джоковича, которому удалось одержать 25 и более побед на харде подряд. В матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.

Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Янник Синнер добился этого результата в возрасте 23 лет и 356 дней. 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович, который является самым молодым теннисистом с 25 и более победами подряд на хардовом покрытии, продемонстрировал этот результат в возрасте 23 лет и 306 дней в 2011 году.

В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сразится с французом Теренсом Атманом, который в своём четвертьфинальном матче был сильнее норвежского теннисиста Хольгера Руне (6:2, 6:3).

Рублёв готов к реваншу с Алькарасом за Уимблдон. Что ждёт Андрея в 1/4 финала Цинциннати?
Рублёв готов к реваншу с Алькарасом за Уимблдон. Что ждёт Андрея в 1/4 финала Цинциннати?
