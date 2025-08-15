Скидки
Паолини — первая итальянка после Флавии Пеннетты с двумя и более 1/4 финала в Цинциннати

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала второй итальянской теннисисткой после Флавии Пеннетты, которой удалось выйти в стадию 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) более одного раза в карьере. Паолини преодолела барьер 1/8 финала турнира, обыграв чешку Барбору Крейчикову (6:1, 6:2).

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Для Паолини четвертьфинал турнира в Цинциннати стал вторым в карьере. Ранее она выходила в эту стадию турнира в 2023 году. Больше неё из итальянских теннисисток в четвертьфиналах в Цинциннати принимала участие чемпионка US Open – 2015 Флавия Пеннетта (в 2004, 2009 и 2010 годах).

За выход в полуфинал турнира в Цинциннати Жасмин Паолини поспорит с американской теннисисткой Кори Гауфф.

