Паолини — первая итальянка после Флавии Пеннетты с двумя и более 1/4 финала в Цинциннати
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала второй итальянской теннисисткой после Флавии Пеннетты, которой удалось выйти в стадию 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) более одного раза в карьере. Паолини преодолела барьер 1/8 финала турнира, обыграв чешку Барбору Крейчикову (6:1, 6:2).
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Для Паолини четвертьфинал турнира в Цинциннати стал вторым в карьере. Ранее она выходила в эту стадию турнира в 2023 году. Больше неё из итальянских теннисисток в четвертьфиналах в Цинциннати принимала участие чемпионка US Open – 2015 Флавия Пеннетта (в 2004, 2009 и 2010 годах).
За выход в полуфинал турнира в Цинциннати Жасмин Паолини поспорит с американской теннисисткой Кори Гауфф.
