Вероника Кудерметова рассказала, какой стратегии придерживалась в матче с Линетт

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какой стратегии придерживалась в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) с полькой Магдой Линетт. Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:3.

– Какова была твоя стратегия, когда ты вышла на корт сегодня?

— Первой мыслью в моей голове было то, что я действительно хочу выиграть этот матч. А когда ты чего-то очень хочешь, на корте иногда происходят всякие вещи. И сегодня я сказала себе: «Вероника, это ещё одна возможность. Это ещё одно испытание для тебя. Постарайся делать простые вещи. Постарайся вернуть каждый мяч в пределы корта. А если будет шанс, заходи в корт и играй свои удары». И, думаю, сегодня это сработало очень хорошо. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова сыграет с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.