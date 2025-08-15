Вероника Кудерметова рассказала, какой стратегии придерживалась в матче с Линетт

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какой стратегии придерживалась в матче 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) с полькой Магдой Линетт. Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
– Какова была твоя стратегия, когда ты вышла на корт сегодня?
— Первой мыслью в моей голове было то, что я действительно хочу выиграть этот матч. А когда ты чего-то очень хочешь, на корте иногда происходят всякие вещи. И сегодня я сказала себе: «Вероника, это ещё одна возможность. Это ещё одно испытание для тебя. Постарайся делать простые вещи. Постарайся вернуть каждый мяч в пределы корта. А если будет шанс, заходи в корт и играй свои удары». И, думаю, сегодня это сработало очень хорошо. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова сыграет с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.
- 15 августа 2025
-
10:06
-
09:57
-
09:28
-
09:16
-
08:34
-
06:49
-
05:42
-
05:22
-
05:21
-
04:42
-
04:16
-
03:58
-
03:47
-
02:07
-
00:33
-
00:22
-
00:09
- 14 августа 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:26
-
22:40
-
22:26
-
22:18
-
21:42
-
21:21
-
20:47
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
18:38
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
17:21