Кудерметова — о своей игре в Цинциннати: пытаюсь расслабиться, обычно я слишком зажата

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением о том, что помогает ей демонстрировать хорошую игру в Цинциннати (США), отметив, что после победы в парном разряде Уимблдона-2025 она почувствовала психологическое облегчение.

– В прошлом круге ты обыграла Клару Таусон. До этого — Белинду Бенчич. Это совершенно разные по стилю игроки. Таусон, конечно, мощно бьёт по мячу. Ты так здорово адаптировалась. Что в целом ты делаешь так хорошо на этой неделе?

— Думаю, всё дело в настрое после Уимблдона, где мы с Элисе Мертенс выиграли титул. Это было очень особенное событие. Да, для меня это было действительно что-то особенное. Словно какое-то облегчение. С моих плеч свалился груз давления. И сейчас я просто стараюсь, наверное, получать удовольствие от тенниса. Пытаюсь расслабиться, потому что обычно я слишком зажата, слишком сосредоточена.

На последних двух турнирах, здесь и в Монреале, я говорила себе: «Вероника, просто расслабься». Я знаю, что это очень трудно, но за последние пару недель я действительно горжусь собой, потому что смогла сохранить эту тихую энергию, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.